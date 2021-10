Petit-Couronne : comment des familles échappent à la coupure d’électricité

Elle est la seule, en Seine-Maritime, à avoir signé avec le Pôle solidarité d’EDF un tel partenariat, permettant d’intervenir avant qu’il ne soit trop tard. “D’autres mairies prennent des arrêtés anti-coupure, mais ceux-ci se retrouvent la plupart du temps cassés par la préfecture. Ce partenariat est beaucoup plus efficace et concret, nous en sommes très fiers”, explique Didier Jeannin, maire-adjoint à l’action sociale et à la solidarité.

Grâce à son réseau, ses relais sur le terrain, le CCAS de Petit-Couronne repère les familles au bord du gouffre. Parfois, ce sont ces dernières qui le contactent.



Un suivi efficace

Après un coup de fil à un interlocuteur du Pôle solidarité d’EDF, la coupure d’électricité peut être facilement évitée. Plan d’apurement des dettes sur plusieurs mois, coup de pouce financier du CCAS, conseils pour réduire sa consommation, suivi régulier au cas par cas : les solutions existent.

“Ce qui est très satisfaisant pour nous, c’est que nous ne revoyons pas 50 à 60 % des familles aidées l’année d’après”, détaille Didier Jeannin. Mais attention, le CCAS de Petit-Couronne n’intervient que “pour les cas extrêmes. Et chaque année, nous essayons de trouver les familles ou les gens isolés qui ont besoin de nous mais qui ne se manifestent pas”.