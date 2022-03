70 groupes de jeunes Bas-Normands sur la trace de témoignages de la guerre

Ils sont 70 groupes de jeunes missionnés pour recueillir et transmettre des témoignages de la Seconde Guerre Mondiale : une cinquantaine de rencontres auront lieu en Basse-Normandie, les autres se dérouleront à l’étranger dans dix pays (Etats-Unis, Canada, Royaume Uni, Norvège, Pologne, Biélorussie, Pays Bas, Madagascar, Allemagne et Autriche) dans le cadre de jumelages et permettront ainsi de recueillir 70 témoignages.

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un projet pédagogique porté par un ou plusieurs enseignants et disciplines (histoire et lettres par exemple). Les liens entre mémoire et histoire, le témoignage comme matériau de l’historien, la mise en perspective du témoignage par croisement avec d’autres témoignages disponibles, les techniques de l’interview, l’écriture journalistique sont autant de sujets qui sont abordés.

"Les 70 voix de la liberté" est une initiative de la Région Basse-Normandie en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Caen et la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP) et l’Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONACVG) se sont associés à cette opération.

Les témoins, les jeunes et les enseignants se retrouveront le 3 juin prochain au Zénith de Caen pour la restitution.