Les centres équestres dans la rue à Cherbourg

Environ 180 personnes ont bloqué la place de la République et la rue François Lavieille à Cherbourg, mercredi 13 novembre. Accompagnés d'une dizaine de poneys, les gérants et salariés de plusieurs centres équestres du Cotentin ont dénoncé la hausse de la TVA de 7 à 20%.

Il s'agit d'une exigence de l'Union Européenne, que la France n'applique pas pour le moment. Elle a été condamnée en mars 2012 par la Cour de Justice de l’Union pour ce taux réduit de TVA aux prestations relatives aux équidés, et une mise en demeure lui a été adressée le 21 novembre 2012.

Le gouvernement négocie

En cas de hausse, les centres équestres craignent la mise en péril des métiers du cheval en Basse-Normandie, alors que les Jeux Equestres Mondiaux doivent se tenir dans la région l'an prochain.

De son côté le gouvernement français propose 2 mesures pour éviter un trop fort impact de cette hausse de TVA. Les contrats conclus avant le 31 décembre 2013 continueront à bénéficier du taux réduit jusqu’à leur terme, et au plus tard le 31 décembre 2014. Une aide aux centres équestres devrait être mise en place début 2014 via un fonds "cheval".