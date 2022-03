Bruno Le Maire réaffirme son choix d'une seule Normandie

L'ancien ministre de l'agriculture et actuel député de l'Eure, Bruno Le Maire affirme qu'il faut diviser par deux les postes d'élus locaux pour réaliser des économies.

Bruno Le Maire cite ainsi l'exemple de la Haute et de la Basse Normandie:

"En Normandie, vous avez une région Haute-Normandie, une région Basse-Normandie et cinq conseillers généraux. Fusionnons les deux régions, fusionnons les conseils généraux avec ces conseils régionaux et divisons par deux le nombre d'élus, et la région sera en plus beaucoup mieux administrée."