Euro -19 : Les autres équipes

L'Espagne d'abord... Souvent au rendez vous, la sélection ibérique a remporté 3 des 6 dernière édition de la compétition et puis le football espagnol a pris une nouvelle dimension ces dernières années. La réussite des grands (champion d'Europe 2008 et parmi les favoris au mondial sud africain) galvanise les plus jeunes qui veulent se montrer pour l'avenir. La roja s'est qualifié facilement pour la compétition avec des joueurs habitués au haut niveau..

Autres équipe comptant des joueurs habitués a joué dans des grand clubs, l'Italie fait elle aussi figure d'épouvantails... Elle comptera peut être dans ses rangs celui qui pourrait être la véritable star de cette compétition en la personne de Frederico Macheda qui s'est révélé cette saison sous les ordres de Sir Alex Ferguson a Manchester United. L'Italie qui pourra compter également compter sur Davide santon champion d'Europe et champion d' Italie avec l'inter de Milan cette saison...

Troisième sélection, le Portugal n'apparait pas forcement comme un favori potentiel mais attention a cette sélection dans laquelle on découvre souvent des futurs très grand joueurs. Un nom suffit pour s'en rendre compte: Cristiano Ronaldo...Le Portugal avait d'ailleurs battu l'Espagne l'été dernier en match de qualification....Les portugais joueront crânement leurs chance pour arracher une place dans le dernier carré...

« Pas de chance », c'est la formule approprié pour qualifié le tirage réservé à la Croatie...A l'image de l'Autriche dans le groupe A, la croatie apparaît comme la nation la moins bien armée pour jouer les trouble faite. La croatie s'est qualifié facilement pour le rendez vous européens mais en bénéficiant d'un groupe assez facile... Comme l'Autriche, les croates n'ont rien a perdre dans cette compétition et pourra compter sur une défense de fer qui n'a encaissé qu'un seul but en qualification...