Bruno Mars et Adèle: au top chez les bébés anglais

Les berceuses n'ont plus la cote au Royaume-Uni ! La moitié des parents préfére chanter à leurs petits les hits de ces dernières années. Voici, dans l'ordre, les chansons qu'on entend le plus près du berceau.

Et chez vous?

1. Bruno Mars - Just the way you are



2. Adele - Someone Like you



3. Rihanna - Umbrella



4. Robbie Williams - Angels

5. Rihanna - Diamonds

6. Guns n Roses - Sweet Child O' Mine

7. Oasis - Wonderwall

8. Taylor Swift - I knew you were Trouble

9. Christina Aguilera - Beautiful

10. McFly - It's All About You

11. Whitney Houston - I Will Always Love You

12. Labyrinth feat Emeli Sande - Beneath your Beautiful

13. Bryan Adams - Everything I Do, I Do it for You

14. Emeli Sande - Next to Me

15. U2 - With or Without you

16. Adele - Skyfall

17. Gotye - Somebody I Used to Know

18. Take That - Back for Good

19. Patience - Take That

20. Professor Green feat Emilie Sande - Read all About it