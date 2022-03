Découvrez le dernier extrait de "Le Trottoir d'en Face" ce mardi soir dans 100% Ouest

Le Trottoir d’en Face c’est l’histoire d’une bande de copains qui sillonne la France depuis 2006. Ces 8 garçons évoluent dans un univers de rock, de rumba, de ballades et de reggae. Le Trottoir d'en face c'est surtout celui que l'on ne connaît pas mais que l'on ne quitte plus quand on a foulé son bitume.

Avec plus de 300 concerts donnés, le groupe a fait de nombreuses premières grandes parties (Manu Chao, La Rue Ketanou, Sinsemillia, Gérald de Palmas…)

Actuellement en pleine préparation de leur premier album qui verra le jour en 2014, découvrez le premier extrait de "Le Trottoir d'En Face" : "Sur Les Sentiers du Monde".

Il n'y a qu'un pied à y poser....et le voyage commence ! Rendez-vous donc ce soir dans 100% Ouest à partir de 20h00.