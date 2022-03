Municipales : Pierre Albertini renonce à la mairie de Rouen

Face à une union UMP-UDI mal engagée pour reprendre à la gauche la mairie de Rouen, Pierre Albertini, maire de la capitale normande de 2002 à 2008, s'était proposé, il y a quelques semaines, de mener une liste commune de la droite et du centre. Peine perdue : son initiative a échoué, les deux candidats UMP et UDI ayant rejeté très vite cette proposition et continuant à faire campagne séparément. Un boulevard pour l'actuel maire socialiste ?

Pierre Albertini vient donc de coucher les pouces, confirmant qu'il abandonnait toute idée de jouer un rôle majeur dans la campagne qui semble rester au point mort à cinq mois des élections.