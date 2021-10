Week-end 5-6 juin : c'est la fête du nautisme dans le nord Cotentin !

Avis aux voileux et à tous les amoureux des sports nautiques, le Nord Cotentin se mobilise tout le week-end du 5 et 6 juin pour la 11e fête du nautisme. Pas moins de 15 associations ou professionnels ouvrent leurs portes le long du littoral pour faire mieux connaître les activités nautiques au grand public. Et pour ça, rien ne vaut la pratique. Et le programme foisonne d'activités presque toutes gratuites. Plus d'infos au 02 33 78 19 29 ou sur le www.fetedunautisme.com

Bonus AUDIO / Les explications d'Anne Gaudaire, chargée du développement touristique à l'office de tourisme de cherbourg.