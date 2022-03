Sortir en région : mardi 12 novembre

CALVADOS

A partir de jeudi, Mondeville se transforme en place forte de l'humour ! C'est le retour du festival Mondeville sur rire. Le programme complet est sur www.mondevilleanimation.org. Vous pouvez réserver dès à présent pour vos soirées.

Le Cargö est très heureux d'accueillir pour la première fois le chanteur PATRICE . Alors que son nouvel album est sorti fin août, il sera sur la Scène de Musiques Actuelles de Caen avec son spectacle The Rising Of The Son à 20h30.

A Caen, spectacle de marionnettes pour les enfants : Couac Caen Ou l'histoire du Vilain petit canard au Théâtre des Cordes. Plusieurs représentations à voir dès 3 ans : 9h15 10h30, 14h et 15h15.

Enfin pour tous les fans de slam, RDV au El Camino ce mardi soir pour improviser et présenter vos créations ; C'est un boeuf slam qui commencera à 21h. C'est gratuit et ouvert à tous.

MANCHE

Jusqu'à la fin du mois de janvier, les jeunes Cherbourgeois sont invités à participer à un concours de logo et slogans sur le thème de la prévention de la consommation excessive d'alcool chez les jeunes. Retrouvez le règlement du concours sur www.ville-cherbourg.fr

Danse contemporaine/arts du cirque à voir ce mardi soir à Coutances. A l'origine, l'envie de Fabrice Champion, le fondateur des Arts Sauts, de créer avec deux de ses anciens élèves un spectacle de portés acrobatiques. Après sa disparition, le chorégraphe Radhouane El Meddeb a pris le relais. C'est une histoire de pulsions de vie, qui raconte la capacité à rebondir, à empoigner son corps et sa volonté pour dépasser les souvenirs, à s'en emparer pour mieux les sublimer. Ca s'appelle "Nos limites" et c'est à 20h30.

Spectacle pour les plus jeunes à Tourlaville en fin d'après midi. C'est le spectacle d'éveil culturel "entre ciel et terre" qui mêle musique et marionnettes. C'est pour les 0-3 ans à 17h30, à l’Espace culturel Buisson, réservations (au : 02-33-22-52-44), gratuit.

ORNE

Thomas Fersen défendra les couleurs de son dernier album "The Ginger accident" sur la scène alençonnaise. Dans cet opus le chanteur prend plaisir à incarner des personnages. Ne manquez pas le concert de Thomas Fersen qui fête ses 25 ans de carrière, il est à la luciole d'Alençon ce samedi.

Jeudi, c'est le DEAL à Alençon, le développement économique par l'alimentation locale. Dans ce Showroom se déroulera une Rencontre commerciale entre agriculteurs-producteurs et professionnels locaux de l’alimentation. Il y aura dégustation, informations sur le produit et explications à chaque stand. Ce sera de 13h45 à 17h à la halle aux toiles.

Ce mardi soir, assistez à la conférence débat "Le combat des parents, la vie des enfants, un accélérateur pour Guérir" à Bagnoles-de-L'orne. A l'occasion du lancement du Téléthon, Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'AFM-Téléthon retracera l'histoire de l'AFM-Téléthon qui est d'abord l'histoire de ce lien indéfectible entre parents et enfants. En famille, entre amis, avec vos voisins... venez découvrir les avancées scientifiques, médicales et sociales permises grâce aux dons du Téléthon et comprendre l'enjeu de ce TELETHON 2013. C'est à 18h30 au centre d'animation et de congrès de Bagnoles de l'Orne ;