Dernière minute! Tom Frager au TLS

Biographie:

Né au Sénégal en 1972, Tom Frager grandit en Guadeloupe où il devient le surfeur local le plus titré de sa génération. Il intègre l'équipe de France et, accompagné de sa guitare, écrit des chansons durant ses voyages autour du globe pour les compétitions.

En 2002, il forme le groupe Gwayav' avec quatre amis musiciens et surfeurs. Leur premier album Bloom Inside s'écoule à près de 5000 exemplaires. Tom Frager mêle pop, rock, reggae, ska ou jazz manouche confrontant mélodies originales et rupture de rythme. Ses influences vont du reggae de Bob Marley au rock de Sublime en passant par la pop-soul de Jason Mraz.

En 2009, Tom décide d'arrêter le surf pour se consacrer à la chanson. Il sort son troisième album qui s'intitule Better days réedition. Cet album va être un énorme succès, notamment grâce au premier single Lady Melody. Give me that love est le deuxième single de l'album et qui rencontre aussi un succès. A noter que ce single existe en version anglaise et française. Il sort en ce moment un troisième single qui s'intitule Home.

Tom Frager et Tendance Ouest:

Tom Frager et votre radio, une vraie histoire d'amour. Après vous avoir fait découvrir Lady Melody au printemps 2009, Tom Frager est venu dans nos studios de Saint-Lô au mois de février 2010. Une interview en public suivi de quelques titres en accoustique. Fin mars 2010, Tom Frager accorde à quelques auditeurs privilégiés un concert dans nos studios de Caen.

Il revient le 21 juin 2010 sur la plage verte de Saint-Lô pour l'évènement TENDANCE LIVE SHOW! Il sera accompagné d'une partie de son groupe Gwayav'.

Redécouvrez ci-dessous les passages de Tendance Ouest dans nos studios et les clips de Lady Melody et de Give me that love!