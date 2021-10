Chantier : un trou énorme dans le théâtre à l'italienne

Le conseil municipal et les principaux acteurs culturels de la ville de Cherbourg ont fait le point ce jeudi 3 juin sur l'avancée du chantier du théâtre à l'italienne. Cette salle unique en Basse-Normandie se refait une beauté depuis début janvier. La première tranche du chantier consistait à détruire la cage de scène pour la refaire entièrement. Une rénovation nécessaire et qui va permettre plus de perspectives. Au total 15 millions d'euros sont injectés dans ce chantier qui doit continuer jusqu'à septembre 2011.

Bonus AUDIO / Le point avec Lydia Thieulent, maire adjointe à la culture à Cherbourg.