Les 8 et 9 novembre : place aux gourmands à Caen

Découverte et dégustation des produits normands préparés par des chefs caennais. L’objectif de cette manifestation est de valoriser le patrimoine culinaire normand et inviter à une alimentation équilibrée et de qualité. Dès 10h00, les producteurs locaux ouvrent leurs stands et 4 pôles interprofessionnels sont représentés : produits de la mer, viandes, fruits et légumes et produits laitiers.

De 12h00 à 14h00, 18 chefs caennais se relaieront pour proposer des portions gourmandes et originales aux passants (prix unitaire de 2€). Ils réaliseront leurs plats à partir des produits normands présents sur les stands des producteurs. De 18h à 20h, un apéro dinatoire sera proposé (2€ par personne).



Le vendredi est plus particulièrement dédié aux scolaires, pour un temps d'apprentissage des odeurs et des saveurs.

À noter samedi, le marché au foie gras qui se tiendra à l'église du Vieux-Saint-Sauveur.

Ecoutez, Eric Vève, Maire adjoint en charge du commerce et de l'artisanat.