Rouen : la boulangerie Osmont sauvée ?

Le 3 septembre dernier, les boulangeries Osmont, créées en 1920 sur les rives droite et gauche de la Seine à Rouen, fermaient leurs portes laissant des clients surpris par la décision prise par la justice : la liquidation. “Cela nous a fait comme un coup de massue” raconte Didier Doray, un des fidèles. “Leurs pains bio sont excellents et très bons pour la santé”.

La mobilisation

Alors, il a pris l’initiative de contacter les salariés et les clients pour créer une association dont il est le président, qui soutiendrait un projet de création d’une Scop (société coopérative et participative). L’association s’appelle ASSO, pour Association de Soutien à la Scop Osmont.

L’appel aux dons

La Scop serait gérée par des anciens salariés, dont l’un des boulangers qui a le savoir faire des si bons pains Osmont. Il ne reste plus qu’à collecter des fonds. “L’acquisition du pas de porte de la boulangerie rive droite, les travaux et le matériel à renouveler représentent 120 000 €”. Tous les dons sont reversés à la Scop et si jamais elle ne pouvait voir le jour, ils seraient retournés aux âmes généreuses.

Pratique. L’ASSO : 06 80 32 92 41 ou association@osmont.ouvaton.org