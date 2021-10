Twin 30 ans

Cela fait désormais 30 ans que les soirées Twin animent la région.

Vendredi 13 et samedi 14 août, vous sont proposées 2 soirées Twin ainsi que de nombreux concerts. Un spectacle et bal pour enfants ainsi qu’une guinguette musette et folk sont également au programme.

Voici la programmation de ces deux jours :

Vendredi (ouverture des portes à 18h30) :

Accueil musical à 18h30

Soirée thème : Twin, ses débuts les années 70, avec 5 musiciens de Mes Souliers Sont Rouges, De Poil, Black Blues Band, François Jandolo et les Swing Rockers,… et une soirée Twin.

Samedi (ouverture des portes à 17h30) :

11h : les Petits Petons (spectacle enfants gratuit)

14h : bal pour enfants

15h30 : guinguette musette & folk

19h00 : concert de Merzhin, Les Babaars, Les décalés du Bocage et des invités, puis soirée Twin.

La billetterie est ouverte depuis le 1er juin. Vous pouvez vous procurer des places dans les points de vente suivants :

Anita et le P’Tit Bouchon à Juvigny-le-Tertre

La boîte à musique à Saint-Hilaire du Harcouët

Les réseaux France Billet (Hyper U, Carrefour,…) et Ticketnet (E.Leclerc,…)

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site officiel : http://www.les-twin.fr/