Lady Antebellum est un groupe de musique country américain formé depuis 2006. Il est composé de Hillary Scott (chanteuse et choriste), Charles Kelley (chanteur et choriste) et Dave Haywood (choriste, guitare, piano, mandoline). Il faut avouer que nous sommes...très très loin de la Country.

Cette semaine vous découvrez à l'antenne "Need you Know" le premier extrait du 2ème album éponyme de Lady Antebellum.