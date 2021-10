Sortir en région du jeudi 3 juin

Suite du festival "Les hétéroclites" aujourd’hui à Saint-Lô. A partir de 18h sur la plage verte, vous pourrez assister à du théâtre d’improvisation, à un concert de musiques brésiliennes et à 20h à une démonstration de cours de salsa.

A partir d’aujourd’hui jusqu’à samedi, première édition des "Festiv’Danse" à Caen organisée par la maison de l’étudiant et la compagnie Jacky Auvray. Ce festival de danse débute tous les soirs à 19h et se déroule sur la scène du théâtre ambulant "L’insolite" sur le campus 1 de l’Université et également à la maison de l’étudiant.

Après l’escale du Queen Mary 2 en début de semaine à Cherbourg, c'est au tour du paquebot Pearl II de larguer les amarres. Le bateau sera à quai aujourd’hui, entre 8h et 18h au port de Cherbourg.

Suite de l’atelier théâtre à l’auditorium de Bayeux. Vous pourrez assister ce soir à la pièce "La compagnie de l’Aure remet le couvert" par la compagnie de l’Aure dès 20h30.

Au bar Le Vip à Saint-Lô, concert du groupe de rock Supersonic à partir de 19h.

Soirée boxe à Saint-Lô samedi soir à partir de 20h à la salle Beaufils. Durant cette soirée de combats inter régionaux, vous pourrez assister à 12 combats amateurs avec les meilleurs saint-lois.

Du cyclisme ce samedi dans le Nord Cotentin avec le Championnat de Normandie Elite 1, 2 et espoirs. Le départ sera donné à Helleville à 13h30 et l’arrivée est prévue à Héauville vers 17h, communes voisines de Siouville-Hague. Le parcours est constitué de 14 tours de 11 km, soit 154 km à parcourir pour les coureurs.

Enfin, de nombreuses cérémonies de commémoration du 66e anniversaire du débarquement sont prévues ce week-end dans l’agglomération caennaise. Au programme samedi, accueil des vétérans et à 16h cérémonie au Mémorial, dimanche de nombreuses dépôts de gerbes et lundi des cérémonies commémoratives canadiennes.