Table caennaise : le Détour, rue de Courtonne

Au numéro 11, ne vous fiez pas à sa façade, franchement pas très accueillante, en partie à cause du grillage à la fenêtre. Dès le hall, le ton change : des touches de rouge vermeil ici et là, du bois au mur et des bouteilles de vin soigneusement présentées réchauffent immédiatement l’atmosphère.

Le serveur me propose de m’installer “dans le petit salon”. C’est cosy. La formule du jour, qui comprend une entrée, un plat et un dessert, est affichée à 12,90€. La carte propose aussi de nombreuses planchettes et autres plats de facture française (travers de porc rôtis au miel, millefeuille de boeuf farci au fois gras...) mais je me laisse tenter par la première option. L’entrée est un bagel servie avec des lardons et de La vache qui rit. Assez original pour me séduire.

Tarte cacahuète !

En plat, j’ai le choix entre un sauté de veau et ses frites ou une brochette de la mer et son riz. J’opte pour la première proposition. C’est parfaitement assaisonné. En dessert, là encore original, une tarte cacahuète parachève un bon repas. Avec un verre de vin, je règle une note de 16,90€. Cela vaut le détour !

Pratique. Le Détour, 11, rue de Courtonne à Caen. Tél. 02 31 44 85 22.