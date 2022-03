Arte entamera la fin de "Breaking Bad" en décembre

Les téléspectateurs français découvriront à leur tour les ultimes aventures d'un professeur de chimie condamné par la maladie, qui décide de devenir dealer pour assurer un avenir à sa famille, avec l'aide d'un ancien élève Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Le compte à rebours des déboires de Walter White (Bryan Cranston) débutera avec une première salve de huit épisodes, diffusés au rythme de deux histoires par semaine. Achevés le 29 septembre dernier aux États-Unis, les huit derniers chapitres demeurent encore inédits en France, même en crypté. La chaîne OCS Cinémax n'a pour l'instant délivré que la première partie aux abonnés d'Orange.

Aux États-Unis, la conclusion de "Breaking Bad" a été particulièrement suivie. L'ultime épisode a rassemblé 10,3 millions de téléspectateurs, soit un record absolu pour la série d'AMC.

Imaginé par Vince Gilligan (X-Files) qui signe le scénario et la réalisation, "Breaking Bad" s'est distingué dès son lancement, en janvier 2008, par son mélange d'évènements dramatiques et d'humour noir. Qualifiée de déjantée dans le paysage audiovisuel américain, la série compte à son palmarès une multitude de prix. Elle a d'ailleurs encore enrichi ce dernier à la cérémonie des Emmy Awards du 23 septembre dernier, où Aaron Paul s'est vu sacré meilleur second rôle masculin dans une série dramatique.