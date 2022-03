Près de Rouen, un exhibitionniste a été arrêté

Un homme de 57 ans, résidant à Igoville dans l’Eure a été interpellé à Sotteville-lès-Rouen par police secours lundi 4 novembre, peu avant 20h. En cause : il a baissé son pantalon et s’est masturbé devant deux jeunes femmes, âgées de 19 et 24 ans. L’une d’entre elles a rapidement prévenu le centre d’information et de commandement de la police.

Arrivés sur place, les policiers ont très vite mis la main sur l’exhibitionniste qui tentait de prendre la fuite. Il a été reconnu par ses victimes et placé en garde à vue.