Tennis de table : victoire d'Argentan à Villeneuve-sur-Lot

Thiago Monteiro a confirmé sa belle prestation face à Caen, avec 2 victoires probantes 3 sets à 0. Le summum de la soirée fut le dernier match entre Segun Toriola et le champion d'Afrique en titre, Lashin. Un match d'un niveau et d'une intensité incroyables, avec un dénouement improbable : victoire de l'Argentanais 19/17, au 5e. Segun a sauvé 5 balles de match et a eu besoin d'une 4e balle de match en sa faveur pour envoyer son équipe au paradis !

Retrouvez tous les résultats, les classements et le calendrier de Pro A de tennis de table ici