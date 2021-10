Votre programme en juin à l'office de tourisme de Caen

- Samedi 5 juin, 'galanteries et érotisme dans la sculpture caennaise”.

- Mardi 8 juin, “Iconoclasme et vandalisme”.

- Lundi 14 juin, “Chez les Cordeliers et les Croisiers : les premières résidences universitaires”.

- Samedi 19 juin, “Les bas-reliefs de la reconstruction”.

- Vendredi 25 juin, “La faculté des sciences de Caen a 200 ans (1809-2009)”.



Les réservations sont obligatoires

Les réservations pour ces visites, menées par les guides-conférenciers agréés par le ministère de la Culture, sont impératives ( par téléphone au 02 31 27 14 14). Tarif : 5,5 € pour les adultes, 4,5€ pour les scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi et groupes de 10 personnes. Gratuit pour les moins de 10 ans.







