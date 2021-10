La Fabia cultive l'art du bon compromis

Avec sa remise à niveau destinée à contrer ses rivales les plus récentes, la Fabia 2010 compte toujours parmi les plus grandes citadines, à la fois habitable et pourvue d'un grand coffre. Elle peaufine son look avec une face avant entièrement et discrètement remaniée. Anticipant une directive européenne applicable en 2011, les feux de jour ont été standardisés dans la foulée.



Haut de gamme raffiné

Dans l'habitacle, pas de bouleversement. On saluait déjà auparavant la planche de bord pour sa qualité supérieure à la moyenne. Le compliment vaut toujours. C'est à partir de subtiles retouches que l'ambiance de bord renouvelle sa séduction, de l'incrustation de quelques joncs chromés à un volant redessiné, en passant par une sellerie plus cossue ou l'ergonomie améliorée de certaines commandes (clim, radio et GPS optionnel).

En accès de gamme, la finition Active, déjà passablement satisfaisante en arborant une climatisation manuelle, un régulateur de vitesse et un autoradio MP3, est suivie par deux autres niveaux, Ambition et Expérience, qui mènent le raffinement en haut de gamme avec des phares directionnels ou un éclairage d'intersection. Apanage du break Combi, au moins en France, une exécution marginale Scout lui donne des airs de baroudeur. En marge de l'offre courante, des séries spéciales permettent d'afficher un “prix d'appel”, à l'instar de la Fabia Pep's.

Mais le plus important de ce “lifting” se trouve sous le capot. Exit les bruyants turbo-diesel, remplacés par des 1.6 TDi “common rail” munis d'un filtre à particules. Et en essence, on salue l'entrée en scène du 1.2 TSi, associé à la boîte auto DSG à 7 rapports.

Au volant du TDi 105 ch, la Fabia avance bien, et sa consommation se stabilise autour des 7 l./10O. Certes, le train avant accuse son âge de conception, mais l'ESP (de série dès le niveau 2) lisse les légers déficits de motricité. Sur les “billards”, on peut trouver la suspension un peu raide, mais sur les bosses, le confort est là ! Le 1.2 TSi essence de même puissance apparaît plus vif, mais la DSG, pourtant sympa, ne lui convient pas toujours. En “sport”, c'est mieux mais la consommation s'envole autour de 10 l./100. La bonne surprise provient de la Fabia de base. Honorablement équipée, son modeste trois cylindres 1.2i 70 ch HTP ne déçoit pas tant qu'on ne lui demande pas l'impossible.



