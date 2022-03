L’Orée du golf : 1 200 logements au nord de Caen

C’est l’un des plus importants chantiers de l’agglomération caennaise : l’Orée du Golf, à Epron. D’ici à 2015, entre le GANIL et la Bijude, sortira de terre un quartier mixte d’habitat et d’activités économiques, sur un total de 60 hectares.