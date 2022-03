Tennis : une dotation de 75 000 $ + H pour le Challenger

L'ATP (Association des joueurs de tennis professionnels) offre au Challenger Cherbourg-La Manche la dotation de 75 000 $ + hébergement. L'organisation du tournoi déboursera autant que l'année précédente.

Cette dotation va permettre d'élever le Challenger d'une ou deux places dans le classement des plus grands tournois français, dont il fait déjà partie des 10 premiers. Alain Thiébot, l'organisateur, espère qu'elle attirera aussi plus de joueurs classés dans le top 100.

Le plus gros tournoi

"Le Challenger se joue du 22 février au 2 mars 2014. Cette semaine là, nous serons le plus gros tournoi européen. Avec cette dotation plus forte, nous sommes une gamme au-dessus, certains vont peut-être se décider à venir car il y aura plus de points à remporter au classement ATP" explique-t-il.

Pour le moment, impossible de savoir qui jouera sur les courts cherbourgeois. Le vainqueur de l'an passé, Jesse Huta Galung, avait promis de revenir, mais tiendra-t-il parole ?