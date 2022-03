14488. A Ouistreham, l'ancien ministre soutient le candidat UMP

A 30 ans, Romain Bail indique avoir récemment reçu le soutien de Bruno Le Maire, député de l'Eure et Ancien Ministre.

"Lors de cet entretien, le député a affirmé que l'expérience et la connaissance des dossiers de Romain Bail, natif du pays, étaient des atouts indéniables pour la ville de Ouistreham. Il a insisté sur la farouche volonté du Ouistrehamais de se concentrer sur le développement économique de la commune pour redonner à chacun un emploi. Il est passionné par sa ville et fera tout pour que chacun s'y sente bien, sans polémique politique. Bruno Le Maire ne manquera pas de venir rencontrer les pêcheurs et les habitants avec Romain Bail dans les mois à venir".

Face à Romain Bail, le maire sortant de Ouistreham, André Ledran, socialiste.