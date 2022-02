Voile : Départ retardé pour la Transat en double depuis Le Havre

Le départ de la Transat en double Jacques Vabre, programmé ce dimanche 03 novembre du Havre a été reporté à lundi en raison des mauvaises conditions météo en Manche dans la nuit de dimanche à lundi, avec des vents de 30 à 50 noeuds de 55 à 92 km/h.

Lundi 04 novembre, les 44 voiliers de la transat en double, prendront le départ, à 14h15, pour un prologue raccourci entre Le Havre et le port d'Antifer, et non plus Etretat. Mais seuls les monocoques Class40 (12,18 m), les monocoques Imoca (18,28 m) et les trimarans Multi50 (15,24 m) mettront ensuite directement le cap sur Itajai au Brésil.

Les deux trimarans MOD70 (21,20 m), soit la quatrième classe de voiliers en lice, reviendront eux au Havre d'où ils ne repartiront que mercredi, à 13h00 contre vendredi prévu initialement.

La course ne s’annonce pas des plus tranquilles au moins jusqu’à la latitude de Lisbonne : les 42 équipages qui s’élanceront lundi auront trois fronts à négocier avant de piquer vent de travers dans un bon régime d’Ouest jusqu’au cap Finistère.