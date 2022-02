Vos idées de sorties du week-end du 2 et 3 novembre

MANCHE



Tout ce week-end, c'est la 2ème édition du salon du chocolat et des douceurs à Granville. Il y a des chocolatiers, des artisans confiseurs, des fabricants de confitures mais aussi un choco-atelier pour les enfants et des conférences sur le chocolat. C'est à la salle de l'Archpiel de 10h à 19h. L'entrée est de 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.



Samedi, les pompiers de la Manche organisent «La nuit du feu» à Saint Lô. L'objectif est caritatif, puisqu'elle est au bénéfice de l'oeuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers. C'est un repas dansant avec l'orchestre long avenue, au menu choucroute. C'est au hall expo de Saint Lô ce samedi à partir de 20h. C'est 18€ pour les adultes et 10 pour les enfants.



Ce Samedi l'ASC boxe organise un grand gala au complexe Chantereyne à Cherbourg. A cette occasion le régional Julien Marie-Sainte va essayer de remporter le titre de champion de France poids moyen. Vous pouvez encore acheter vos billets en prévente au bar "Le Zinc" ou le soir même sachant qu'il n'y déjà plus de places de ring.



Il y a du sport pour les plus jeunes ce week-end à la base de loisirs de l'étang de Sarcelles. C'est «La p'tite boucle de l'étang» ce samedi. Compétition de cyclo-cross pour les 6-14 ans. Il faut une autorisation parentale et un certificat médical de moins de 3 mois.



Samedi, c'est la fête de la citrouille à Réville dans le Cotentin ! Des producteurs locaux se donnent rendez-vous à la ferme de la froide rue. C'est ce samedi à partir de 14h30 et pour toute l'après-midi, 165 route des monts à Réville entre Barfleur et Saint Vaast la Hougue.



A Saint Lô, le musée des beaux-arts et le musée du Bocage normand sont ouverts de 14h à 18h ce dimanche. Comme chaque premier dimanche du mois, l’accès aux expositions sera en accès libre et gratuit. L’occasion pour les visiteurs de découvrir ou redécouvrir les collections riches et variées des musées municipaux Saint-Lois.



La troupe "Les Vents de l'Ay" présente à l'espace culturel de Saint Sauveur-lendelin "Les chocolats du milliardaire" une pièce écrite par Yvon Taburet. C'est ce samedi à 20h30 et ce dimanche à 14h30. Il s'agit d'une commédie en 3 actes dans laquelle on découvre une confrontation entre le milieu agricole modeste et celui des richissimes industriels. Fous rires assurés. L'entrée est à 6€ et gratuite pour les moins de 14 ans.



La sixième édition du Salon Métiers d'art et Créateurs au lieu à Granville, Salle de Hérel, samedi et dimanche. Ce salon réunit 27 professionnels des métiers d'art, venus de Normandie et de Bretagne, pour présenter leurs créations originales et leurs savoir-faire d'exception. C'est de 10h à 19h, l'entrée est gratuite.



CALVADOS



Tout ce week-end, c'est la 25ème édition de la foire à l'andouille de Vire et produits du terroir à l'hippodrome de Vire. De 10h à 19h, plus d'une cinquantaine d'exposants accueillent les visiteurs. L'entrée est de 4€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Ce vendredi soir vous avez rendez-vous au viaduc de la Souleuvre avec toute l'équipe d'AJ Hackett Normandy ! C'est la 5ème et dernière session avant d'entrer dans l'hiver. Vous pouvez encore vous inscrire en appelant AJ Hackett Normandy et pensez à venir déguiser avec votre costume d'Halloween !



Le festival rockalies se déroule samedi à Saint Martin de Fontenay. Se produiront sur scène : Freedom call, HEAT, Bloody mary, Reddnek rampage. Un billet collector à 15 euros en prévente sur le site du festival www.rockalies.com. Le prix sera de 20 euros sur place. C'est ce samedi à partir de 18h à l'espace coisel de Saint Martin de Fontenay, au sud de Caen.



Tout ce week-end, de nombreux visiteurs sont attendus au Salon So Home Deauville, pour visiter la centaine d’exposants exclusivement dédiés à l’univers de la maison. Ces exposants locaux, nationaux, et internationaux, classés dans 5 grands pôles de produits ou services de l’univers de la maison, se partagent les 8000 m2 d’exposition du C.I.D. Les univers sont la décoration, le indoor, l'habitat, les architectes et le outdoor.



ORNE

Samedi, l'asso La Classe de Saint Hilaire sur Risle propose le concert de THE JUKERS : du blues trad, du blues-rock, et du funk. Entrée 10€ avec une boisson, étudiant 5€, gratuit-17ans.