Pôle Emploi lance son opération formation

En Basse-Normandie, le plan "700 offres pour l'emploi" veut répondre au problème des offres d'emploi non pourvues. La Région va déployer des formations avec Pôle emploi et les différents financeurs. Le but est de former rapidement les demandeurs d'emploi au bénéfice des secteurs qui sont constamment en manque de main d'oeuvre qualifiée.

Nous avons fait le point avec Yvon Lamache, directeur adjoint support aux opérations à Pôle emploi Basse-Normandie, sur les secteurs qui disposent d'emplois non pourvus :