Les consignes de sécurité de la compagnie aérienne Virgin America deviennent virales

Alors qu’Air New Zealand détenait le titre de compagnie aérienne ayant les consignes de sécurité filmées les plus originales, Virgin America renchérit avec un petit film dans lequel l'équipage chante et danse à la façon des héros de la série "Glee".