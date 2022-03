Le violon virtuose de Fiona Monbet au Hangar 23 à Rouen

Douée pour l’improvisation, elle explore les musiques traditionnelles irlandaises, et en extrait l’essence pour composer des ballades jouées en quartet.

Mélange d’influences

Dans son album O’Ceol, elle se révèle, usant de ses différentes influences pour composer une musique colorée mêlée parfois de musique tzigane ou de jazz.

Avec délicatesse et passion elle fait vibrer ses cordes et les cœurs à l’unisson et suggère le temps d’un morceau les paysage brumeux et la lande frémissante sous le vent. Fiona Montbet souffle le vent du large, l’air du voyage et la beauté d’une terre où la nature respire pleinement.

Pratique. Mardi 5 novembre à 20h30 au Hangar 23 à Rouen. Tarifs : 8/12/18€. Tél. 02 32 76 23 23