Le SM Caen va devoir éviter les écueils

Champion de Ligue 2, rapidement assuré de la montée, il aborde sa douzième saison en Elite dans une dynamique positive. Mais les écueils ne manquent pas. 'Il y a un monde d'écart entre la Ligue 2 et la Ligue 1, surtout que le niveau de la Ligue 2 a énormément baissé, analyse l'ancien malherbiste Yvan Lebourgeois. Le jeu va beaucoup plus vite, la moindre erreur peut se transformer en occasion de but, les joueurs sont plus physiques, mieux préparés. Il faut être prêt dès le début de saison car si on rate les premiers matchs, la saison devient très dure.”



Recrutement : pas le droit à l'erreur

Première nécessité : le recrutement. Avec des moyens financiers pour le moins limités, le staff caennais va devoir jouer intelligemment. “Il n'y a pas le droit à l'erreur”, estime même Yvan Lebourgeois. Caen doit trouver des joueurs alliant expérience, caractère et talent. Des éléments capables aussi de se fondre dans un collectif soudé. “L'état d'esprit peut être un atout de taille pour Caen. Une bonne entente entre les joueurs peut constituer quasiment la moitié du résultat.” Autre enjeu majeur : le plan de jeu. Il devra être en place rapidement. Volontiers joueur lors de son précédent passage en Ligue 1, le Stade Malherbe semble vouloir privilégier l'efficacité au beau jeu. Cette année, sa défense, la meilleure du championnat, fut pour beaucoup dans ses bons résultats. Conserver cette solidité une division au-dessus sera primordial. “Il faudra aussi se retrousser les manches pour recruter en attaque.” Enfin, la question du mental sera cruciale. Caen a montré ses faiblesses dans ce domaine lors de ses dernières saisons en Elite. Il lui faudra être fort dans la tête au vu du début de saison qui s'annonce pour être en mesure d'aborder du mieux possible la série de matchs à points en octobre novembre et ne pas traverser l'habituel trou noir du début d'année.



