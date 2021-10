Commémorations : votre programme dans le Calvados

Le point sur plusieurs événements :



Caen

Samedi 5 juin à 20h30 en l'église de la Trinité (Abbaye-aux-Dames), concert de la Paix.

Dimanche 6 juin, commémorations : 9h : plaque des Fusillés, avenue Capitaine Georges Guynemer, 9h30 : plaque à la mémoire des 87 Fusillés le 6 juin 1944 à la prison de Caen, 10h10 : Carré des Victimes Civiles, Cimetière Nord Ouest Saint-Gabriel, boulevard Richemond, 10h45 : tombe de la Victime Civile Inconnue à proximité de l'Eglise Saint-Georges, 11h : monument de la 3e Division d'Infanterie Britannique, avenue de la Libération.

Samedi 5 juin, de 15h30 à 18h, 500 britanniques seront accueillis au Mémorial de Caen. Au programme : à 16h, cérémonie de dépôts de Gerbes dans le jardin britannique du Mémorial, à 17h, discours du Major Général Evrard, commandant de la 3rd Division (UK), du président de l'association “British friends ofs Normandy” et du député-maire de Caen, Philippe Duron. Enfin, à 17h45, défilé militaire “Beat the retreat” sur l'esplanade du musée par la fanfare “Parachute régiment band”.

Vendredi 4 juin, l'établissement Le BAM, reçoit le chanteur de blues américain Howard Lips à l'occasion des fêtes du Débarquement. A partir de 20h30.

Bayeux

Dimanche 6 juin, 10h15 : cérémonie oecuménique franco-britannique en la cathédrale. 14h30 : rassemblement du cortège officiel au cimetière britannique. 14h45 : cérémonie religieuse oecuménique. 19h : bal de la libération place de Gaulle.

Dimanche 6 juin également, randonnée pédestre depuis Asnelles (parking de la plage, 8h30) sur les pas des soldats qui libérèrent Port-en-Bessin (21 km).

Deauville

Dimanche 6 juin, 15h au club 2010 :“Le débarquement en Normandie” : témoignage d'un soldat Deauvillais débarqué sur les côtes normandes. Sur inscription. 17h au club 2010 : “Deauville dans la tourmente”. Sur inscription.

Criqueville en bessin

Dimanche 6 juin, 10h30, pointe du Hoc, hommage au général Rudder et des Rangers tombés là.

Courseulles sur mer

Dimanche 6 juin à14h, cérémonie esplanade du Centre Juno Beach.

Colleville Montgomery

Dimanche 6 juin, 8 : Cérémonies, dépots de gerbes au monument Mal Montgomery et messe en plein air sur la place du Débarquement.

Tilly sur Seulles

Dimanche 6 juin, Tilly sur Seulles, entre Caen et Bayeux, organise la 2ème édition du salon de libre de la bataille de Normandie. La manifestation a lieu autour du musée de la bataille de Tilly, de 9h30 à 18h. L'entrée est libre. Renseignements : tél. 06 07 59 46 02.





