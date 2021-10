Mondial d'équitation : un enjeu énorme pour Caen

Le 31 mars 2009, lorsque la Normandie obtenait l'aval de la princesse Haya Bint Al Hussein de Jordanie, présidente de la Fédération équestre internationale, pour accueillir les Jeux équestres mondiaux de 2014, certains avaient souri … La région était en effet la seule candidate ! Depuis, les choses se sont accélérées : Caen a mesuré toute l'importance du rôle qu'elle allait devoir jouer et Normandie 2014, l'association en charge de l'organisation de la manifestation a pris le dossier à bras le corps. “La candidature de Caen et de la Région était tout à fait légitime. C'est une terre de cheval”, rappelle Marie-Jeanne Gobert, en charge des sports à la Ville et à la Région (photo ci-dessous). “Les Bas-Normands attendent à présent qu'on leur montre la légitimité de ce projet et à partir de là, ils seront prêts à s'impliquer”.



Une valorisation du territoire inespérée

Les membres de Normandie 2014 (lire ci-dessus) se réunissent régulièrement afin que le Mondial soit une totale réussite, tant sur le plan sportif que sur le plan événementiel. Du 17 au 31 août 2014, le monde aura en effet les caméras et les yeux braqués sur la capitale bas-normande : les plus grands champions internationaux des huit disciplines équestres seront présents mais aussi plus d'un millier de journalistes afin de relayer l'événement. Une occasion inespérée pour valoriser le territoire. L'agglomération de Caen doit maintenant être à la hauteur des espoirs placées en elle. Pour pallier le manque d'équipements modernes, une piste est envisagée. “Il n'y aura pas d'investissements lourds. L'ambition n'est pas de construire des équipements pour qu'ils soient sous-utilisés par la suite. Nous privilégions plutôt des aménagements au Stade d'Ornano, au Zénith, au Parc Expo, au Centre des Congrès...”, souligne Marie-Jeanne Gobert. L'enjeu est aussi d'en faire un grand rendez-vous populaire “Nous travaillons à lui donner une dimension grand public, à l'opposé d'un événement strass et paillettes réservé aux connaisseurs. Les tarifs doivent être attractifs et accessibles à l'ensemble des spectateurs”. Caen souhaite ainsi participer à démocratiser davantage un sport et une filière encore trop considérés comme réservés à une certaine classe de la société. “Pour garantir un mode de fonctionnement transparent, permettant d'associer acteurs publics et privés et de répondre aux exigences opérationnelles”, Normandie 2014 a par ailleurs constitué un Groupement d'Intérêt Public. “Nous finalisons le recrutement du directeur général du GIP, quelqu'un d'une grande expérience”, précise l'élue. La capitale bas-normande va avoir l'occasion de commencer à se “faire la main”, avant d'accueillir le Mondial de l'équitation, avec la Coupe d'Europe de football des moins de 19 ans en juillet et le Jumping international de Caen en octobre.





Economie : des retombées très attendues



Les Jeux équestres mondiaux, d'abord événement sportif, doivent également engendrer une dynamique économique.

Plus de 300 000 spectateurs sont attendus et la filière équipe représente aujourd'hui près de 10 000 emplois en Basse-Normandie.

Marie-Jeanne Gobert estime à ce jour un flux économique avoisinant les “600 millions d'euros”.

Le Pôle de compétitivité Filière équine, installé à Mondeville, l'a bien compris. “Les retombées ? Nous les sentons déjà ! Plusieurs entreprises demandent à nous rejoindre, motivées par l'organisation des Jeux et la vitrine médiatique que représentera ce Mondial”, indique Laurence Meunier, présidente du Pôle.

Pour exemple, le Caennais Jean-Marc Zuinghedau, qui a développé un logiciel de gestion de l'élevage, O Haras, compte bien sur ces Jeux pour le faire connaître, “créer un vrai réseau” et “élargir nos possibilités commerciales”.





Repères



Persévérance

Ce n'est pas la première fois que Caen postulait pour ces Jeux. Elle était candidate en 2005 pour les accueillir en 2010 mais elle s'était faite doubler par les Américains.



Normandie 2014

Normandie 2014 associe l'Etat, la Fédération Française d'Equitation, la Basse Normandie, les trois conseils généraux, la Ville de Caen et sa Communauté d'agglomération.



Exception

La capitale bas-normande accueillera toutes les épreuves du Mondial à l'exception du parcours d'endurance qui aura lieu entre le Mont Saint-Michel et le Haras du Pin.



Tous les 4 ans

Cette année, les Jeux ont lieu à Lexington (Kentucky, Etats-Unis). En 2006, il avaient eu lieu à Aix-la-Chapelle (Allemagne) et avaient accueilli 580 000 visiteurs.





