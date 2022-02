Notre recette de la semaine : les tripes au cidre et pommes poêlées

Pour 4 personnes

Préparation : 25 mn

Cuisson : 5h

Ingrédient :

500 g de tripes

4 échalotes roses

1 oignon

50 g de beurre

1 bouteille de cidre sec

1 branche de thym

2 feuilles de laurier

2 carottes pelées

3 pommes de types golden

Sel, poivre

Verser les tripes dans une cocotte et couvrir d’eau salée. Porter à ébullition, laisser cuire 15 minutes puis égoutter.

Peler et couper finement les échalotes et les oignons.

Verser 30 grammes de beurre dans la cocotte et les faire revenir jusqu’à ce qu’ils soient translucides et légèrement dorés.

Couper les tripes en lanières et les mettre dans la cocotte. Arroser de cidre, ajouter les herbes aromatiques, les carottes en rondelles, saler et poivrer. Couvrir et laisser cuire 5 heures à feu doux.

15 minutes avant la fin de cuisson, peler les pommes, ôter le cœur et les couper en huit. Verser le reste du beurre dans une grande poêle et y faire dorer les quartiers de pomme. Donner un tour de moulin à poivre. Servir les tripes bien chaudes avec les pommes poêlées en accompagnement.