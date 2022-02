Rouen : la place du Vieux Marché a mauvaise presse

“Nous y intervenons régulièrement”, indique Christine Rambaud, adjointe en charge de la tranquillité publique. Sur cette place emblématique de la ville se côtoient l’histoire et une explosion de la mendicité, des vol et autre squattage. Une situation qui révolte les commerçants, comme le gérant de cette boutique de souvenirs : “C’est une mauvaise image pour les visiteurs. En plus, la place est sale, pleine de crottes de chien. Les touristes ne ratent pas ce genre de détail. Cela fait vingt ans que je suis là et rien n’a vraiment changé”.

La Ville y met du sien

La mairie estime faire de son mieux. “Nous avons fait enlever les bancs, mis en place un arrêté municipal pour interdire la consommation d’alcool sur la voie publique et une convention de coordination a été signée entre la Ville et la police municipale. Des agents circulent à pied ou à vélo tous les jours et puis il y a des caméras de vidéosurveillance”, explique l’élue. Avant d’ajouter : “Rouen n’est pas une ville très dangereuse en termes de criminalité et heureusement” !