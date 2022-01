Rouen : les deux jeunes agresseurs du Vieux Marché condamnés

Ce sera de la prison ferme et du sursis pour les deux jeunes hommes arrêtés mardi 1er octobre après l'agression d'une jeune personne place du Vieux Marché à Rouen le 22 septembre dernier.

Les agresseurs, âgés de 18 et 19 ans ont été jugés en comparution immédiate, au tribunal correctionnel de Rouen mercredi 2 octobre. Le plus âgé a été condamné à 18 mois de prison dont 9 avec sursis et 15 mois de prison dont 9 avec sursis pour le jeune majeur.

La victime avait été rouée de coups par ses agresseurs. Hospitalisée elle avait eu un bras cassé et 45 jours d'ITT.