C'est un anniversaire qu'ils auraient probablement préféré ne pas avoir à fêter. Voilà déjà 3 ans qu'une cinquantaine de Cherbourgeois se réunissent chaque premier samedi du mois, sur le marché, pour former un cercle silencieux. Action non violente pour dénoncer et faire réfléchir les citoyens sur le sort des migrants en France, mais aussi à Cherbourg.

Peu d'évolution

Afghanistan, Sierra Leone, Congo, Ukraine, Tchétchénie, Albanie, Kazakhstan... Autant de pays dont sont originaires les migrants qui vivent à Cherbourg, en attente du statut de demandeur d'asile. Ils sont actuellement une cinquantaine sous des tentes ou des cabanes construites avec les moyens du bord, auxquels il faut ajouter une dizaine de familles avec enfants logées dans des hôtels. Brigitte Lecoutour, membre du Cercle de Silence, regrette que la situation n'ait pas évolué en trois ans :

Cherbourg : depuis 3 ans, le Cercle de Silence se bat pour les migrants Impossible de lire le son.

Un climat tendu

Après 3 années de mobilisation et à l'approche des élections municipales, les membres du Cercle de Silence ont tout de même décidé de reconduire leur action. "Droit du sol, affaire Léonarda... la question de l'immigration est un sujet de polémique et nous allons entendre beaucoup de choses dans les bouches des politiques les prochains mois" explique Guy Néliaz, représentant du Cercle de Silence :

Cherbourg : depuis 3 ans, le Cercle de Silence se bat pour les migrants Impossible de lire le son.

Prochain Cercle de Silence samedi 2 novembre, sur le marché de Cherbourg (place centrale) à 10h30.