Après ses tubes " Les bâtisseurs de France " et " Dans mes yeux ", Toma est de retour avec son nouveau single " Perdu dans ton ciel ". Entre pop, rock et reggae, d'après les influences de Johnny Cash, Alain Souchon et le rap, Toma tente de convaincre avec un style particulier.

"Perdu dans ton ciel" est extrait de son premier album " Chez moi " qui sortira officiellement le 28 octobre dans les bacs. Rendez-vous ce soir dés 20h00 dans 100% Ouest pour découvrir le nouveau single de Toma !