Sortir en région : lundi 28 octobre

CALVADOS

Vendredi, samedi et dimanche, c'est la 25ème édition de la foire à l'andouille de Vire et produits du terroir à l'hippodrome de Vire. De 10h à 19h, plus d'une cinquantaine d'exposants accueilleront les visiteurs. L'entrée est de 4€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.





Les rives de l'Orne s'animent pendant les vacances. Dès 11h, les équipes des magasins de jouets proposent plusieurs activités ludiques. Et l'après-midi, de 15h à 18h, les enfants pourront profiter d'une initiation aux arts du cirque grâce à CREA Mondeville.





Il y a des courses cet après-midi à l'hippodrome de Vire. 3 courses de Trot et 4 de Plat. 1er départ à 15h45.





Et puis ce soir, le manoir d'argouges à Vaux sur Aure dans le Bessin vous convie à une soirée cocktail nocturne avec illuminations. Cela se déroule de 21h à 00h. Il faut réserver. Plus d'infos sur manoir-argouges.com

MANCHE

A partir de vendredi et tout ce week-end, c'est la 2ème édition du salon du chocolat et des douceurs à Granville. Il y aura des chocolatiers, des artisans confiseurs, des fabricants de confitures, ... mais aussi un choco-atelier pour les enfants et des conférences sur le chocolat. C'est à la salle de l'Archpiel de 10h à 19h. L'entrée est de 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.





Samedi 2 novembre, les pompiers de la Manche organisent « la nuit du feu » à Saint Lô .L'objectif est caritatif, puisqu'elle est au bénéfice de l'oeuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers. C'est un repas dansant avec l'orchestre long avenue, au menu choucroute. C'est au hall expo de Saint Lô le samedi 2 novembre à partir de 20 h. Les réservations doivent se faire avant mercredi. Contactez dès maintenant l'union départementale des sapeurs-pompiers de la Manche (au 02 33 05 83 90). C'est 18€ pour les adultes et 10€ pour les enfants.





Encore plusieurs jours pour profiter du festival escales urbaines à Equeurdreville. Aujourd'hui et demain Quatre ateliers de 3 heures pour une Masterclass Djing, du light-painting et de la danse hip-hop. De 9h30 à12h30 et de 14h à 17h. Les participants assureront la première partie du spectacleTurn off light à l’Agora mercredi. C'est à partir de 12 ans. 5 € les 4 demi-journées + accès gratuit au spectacle Turn off light. C’est au totem.

ORNE

Halloween approche et le centre aquatique Alencea va fêter l'événement pendant 3 jours !

RDV demain pour blind test musique d'horreur, mercredi pour la chasse aux trésors enfants et jeudi pour le maquillage. Infos et réservations auprès d'alencea et sur www.piscine-alencon.fr ou www.facebook.com/alencea



Le salon de beauté 5 rue de la Chaussée à Alençon organise une opération originale : si vous êtes en primaire ou au collège et que vous avec 16 ou plus à un contrôle, vous aurez droit à un cadeau surprise à tirer au sort ! Alors à vos cahiers et RDV jusqu'au 31 janvier 2014.





Jusqu'à dimanche, le Haras National du Pin vous accueille tous les jours des vacances scolaires. C'est de 10h30 à 12h et de 14h à 17h.