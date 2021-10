Présente le 21 juin: LAAM

Petite biographie de Lââm:

Lââm est née le 1er septembre 1971 à Paris dans une famille d'origine tunisienne. Son style musical est très diversifié puisqu'elle a commencé la chanson avec de la variété française, et qu'au fil des années, elle a évolué vers un style plus « urbain ».

Elle publie son premier single, "Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux", une reprise de la chanson mythique de Michel Berger. Le public français est aussitôt séduit par la nouvelle version de la chanson et le disque s'écoule à plus de 960 000 exemplaires (disque de diamant), se classant numéro deux au Top 50 durant neuf semaines consécutives.

Suite à ce succès, Lââm sort son premier album, Persévérance, qui est agrémenté de la reprise de Michel Berger, mais aussi de singles comme Jamais loin de toi (n°4 au Top), Assez (n°51 au Top), Les enfants de l'an 2000 (n°3 au Top) ou encore Face à face (n°83 au Top 100). Certains de ces singles se transforment donc rapidement en tubes et l'album est sacré disque de platine avec plus de 250 000 exemplaires vendus.

En 2004, la chanteuse sort un album éponyme plus diversifié que les précédents ; dans cet opus, on passe de la variété au rock, du R'n'B au rap, avec plusieurs duos de qualité (Jean-Jacques Goldman, Lisa Stansfield, Princess Aniès…). La sortie de l'album est accompagnée par deux singles écrits et composés par Jean-Jacques Goldman : Tu es d'un chemin et On pardonne.

En août 2005, elle publie un nouveau single inédit, "Petite S½ur". Cette chanson au rythme très R'n'B se classe directement à la cinquième place des charts, et s'écoule à plus de 250 000 exemplaires. Ce titre relance Lââm sur le devant de la scène ; elle est l'invitée d'un grand nombre d'émission pour présenter son single. En septembre de la même année, son album homonyme est réédité sous le nom de Pour être libre ; il contient trois inédits : "Petite S½ur", "Pour être libre" (n°17 au Top) et "Elle est toujours là". L'album squatte alors le haut des classements en France et est certifié disque d'or, moins d'un an après, avec plus de 75 000 exemplaires vendus.

(biographie extraite de l'encyclopédie Wikipedia)

A redécouvrir ci-dessous 2 clips de Lâam, Chanter pour ceux qui sont de chez eux et son dernier titre en duo avec Jennifer Paige "Ta voix (your calling)".