Départ en vacances : un week-end classé orange

Vendredi 25 octobre : orange dans le sens des départs

La circulation sera difficile ce vendredi, notamment entre 16h et 20h aux abords des grandes agglomérations. En revanche sur les grands axes routiers, le trafic devrait être relativement fluide.

Samedi 26 octobre : orange dans le sens des départs

Comme souvent, c'est durant le journée de samedi que se concentreront les principales difficultés. Là aussi, les bouchons risquent d'être nombreux autour des grandes villes, notamment entre 11h et 17h. Les autoroutes connaîtront des ralentissements entre 10h et 15h selon les prévisions du Centre régional d'information et de coordination routières du Nord-Ouest.

Dimanche 27 octobre : vert dans les deux sens de circulation

Pour éviter les bouchons, ce dimanche sera la journée idéale pour prendre la route.