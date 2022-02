Tom Cruise sur le circuit des 24h du Mans

L'acteur s'intéresse à l'épopée sportive "Go Like Hell", projet précédemment caressé par Michael Mann.

Tom Cruise s'est allié à Joseph Kosinski, son réalisateur dans "Oblivion", pour rallier ce projet lancé en 2011. Les deux hommes sont entrés en négociations avec les studios Fox, annonce Deadline.com.

Le regain d'intérêt pour "Go Like Hell" survient après la bonne presse de "Rush", film de Ron Howard sorti à la rentrée et dédié à une autre grande page historique du sport automobile.

Le long métrage de la Fox doit, lui, évoquer comment Ford est parvenu à mettre fin à l'hégémonie des Italiens de Ferrari sur les 24 heures du Mans, après six victoires consécutives de 1960 à 1965.

Le film s'inspirera d'un livre d'A.J. Baime baptisé "Go Like Hell : Ford, Ferrari, And Their Battle For Speed and Glory at Le Mans". Aucune date de tournage n'est encore prévue