Les match Tourlaville/La Maladrerie et Vire/Avranches se joueront dimanche, respectivement, à 14h30 et 15h00.

Notez par ailleurs que la rencontre entre Tourlaville et la Mos aura lieu au stade Maurice Postaire de Cherbourg et non à Léo Lagrange, stade attitré des Tourlavillais.

Les deux autres rencontres, elles, auront bien lieu samedi. Condé, le petit poucet ouvrira le bal contre Cherbourg à 15h30, suivi de la rencontre entre Granville et Dives à 18h00 à Louis Dior.