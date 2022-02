Cabourg dans les salles obscures

Le troisième opus du film Le cœur des hommes est sorti en salle mercredi 23 octobre. Le film de Marc Esposito a une nouvelle fois emmené les quatre copains, Marc Lavoine, Eric Elmosnino, Jean-Pierre Darroussin et Bernard Campan, sur notre littoral.

Synopsis : Alex, Antoine et Manu rencontrent Jean, un solitaire, qui ignore les plaisirs de l'amitié. Peu à peu, ils apprennent à se connaître, à s'apprécier. Jean est touché par la complicité et l'affection qui nourrit leur relation, il découvre le bonheur d'être ensemble. Quand leurs aventures sentimentales et les épreuves de la vie les bousculent, ils se regroupent pour les partager, pour se tenir chaud. De confidences en éclats de rires, le trio redevient un quatuor.