Nördik Impakt fête 15 ans de dancefloor

Est-il encore nécessaire de présenter le festival de musiques électroniques devenu incontournable à Caen ? Depuis 15 ans, Nördik Impakt parvient à créer une ambiance électrique à chaque événement et touche un public toujours plus large.

Vous avez donc donc rendez-vous autour des nombreux concerts programmés aux quatre coins de la ville avec notamment Brns, Fauve, Christophe, Aufgang, Gaël Horellou ou encore Toxic Avenger.

L’électro en appart

Des concerts pas comme les autres : le jeudi 31 octobre sera consacré aux “Nördik appart”. Un concept unique qui prévoit toute une série de concerts… directement dans les appartements de particuliers caennais ! Tous les curieux pourront applaudir des groupes venant d’horizons différents tels que : Kim, Will Samson, Moon, Ori... L’entrée est libre, mais la réservation indispensable.

Et comme chaque année, le festival s’achèvera en beauté lors de la soirée de clôture, animée entre autres par Concrete Knives, Joris Delacroix, Gesaffelstein, Sub Focus, Superpoze et Woodkid.

Pratique. Du mardi 29 octobre au samedi 2 novembre. Programmation détaillée et lieux des concerts au 02 31 86 79 31 ou sur www.nordik.org. Informations et billetterie : Le Cargö, 9 cours Caffarelli, www.lecargo.fr.