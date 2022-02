Durant 2 jours, venez à la rencontre de thérapeutes du bien-être qui viendront partager leurs techniques pour vous détendre et évacuer le stress. Il y aura aussi des démonstrations de Taï chi et du chant et de la danse.

Retrouvez le programme du week-end sur soyons-zen.wifeo.com

Samedi 26 et dimanche 27 octobre de 10h à 18h à la salle "Bienvenue en Terre Happy" 15bis rue des acres à Vire. Entrée gratuite.

Ecoutez Pierre-Etienne Seigneur, organisateur, nous parler du week-end: