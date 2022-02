Rouen : des malfaiteurs tentent de dévaliser le DAB de l'île Lacroix

Vers 3h ou 3h30 du matin, des malfaiteurs s'en sont pris au "DAB" de l'île Lacroix, qui n'est pas rattaché à une agence bancaire et qui avait été mis en place pour répondre à un besoin sur l'île Lacroix, non pourvue de banque. Les individus, qui ont pris la fuite, auraient tenté de "déclipser" la façade du distributeur, en enlevant par la force l'écran et le clavier. Ils n'ont toutefois pas réussi à mettre la main sur l'argent. Le Service régional de police judiciaire (SRPJ) a été chargé de l'enquête.