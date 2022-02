Ce mardi soir découvrez le dernier titre de Katy Perry dans 100% Ouest !

Après "Roar" et "Dark Horse", Katy Perry vient de dévoiler le nom de son prochain single : "Unconditionally", toujours extrait de son album Prism sorti lundi.

La chanteuse a lancé la promotion de son dernier opus sur les chapeaux de roue. Roar est déjà l'un des plus gros hits de la carrière de Katy Perry avec 557 000 exemplaires vendus en une semaine.

Afin de poursuivre l'exploitation de son 3ème album la chanteuse dévoile son dernier extrait : Unconditionally avec un côté plus émotif et sensible. Cette chanson aura pour thème l’amour de façon universel : "Tout le monde pourra s’y retrouver quel que soit l’âge, que l’on soit un homme ou une femme."

Ce soir dans 100% Ouest, découvrez avant tout le monde le dernier titre de Katy Perry : Unconditionally. Rendez-vous à partir de 20h00 ce soir avec Ilias sur Tendance Ouest.