Sortir en région du samedi 29 mai et du dimanche 30 mai

Dans le Calvados:

A la salle de spectacle Le Préau à Vire, vous pourrez assister à aujourd’hui à 18h à la pièce de théâtre revisitée "Pinocchio".

Une animation initiation à l’escalade "Escal’Rando" est proposée gratuitement aujourd’hui par le magasin Décathlon de Côte de Nacre. Elle se déroule sur le parking du centre commercial.

Aujourd’hui, sur la place Saint-Sauveur à Caen se tient un marché aux puces. Une soixantaine d’antiquaires et brocanteurs sont présents.

A la Vallée des Prés à Bayeux se déroule ce week-end la 8e édition du festival du jeu. De 14 à 19h, vous pourrez venir vous amuser en famille avec des jeux de société, de stratégies, de rôle, jeux géants,…

Le camion jazz est ce week-end à Luc sur Mer. Vous pourrez retrouver aujourd’hui Tricia Evy Trio en concert et demain Brunch Jazz et le Big Band de Luc avec Nicolas Dary.

Ce week-end se déroulent les journées pour l’éco habitat dans la zone industrielle de Saint-Martin des Entrées, près de Bayeux. Ouverture du site de 10h à 18h.

Le salon bio nature, ou l’art de vivre au naturel, se tient tout le week-end au parc expo à Caen.

Charlie Winston est en concert demain soir au Zénith de Caen à partir de 19h.

Demain, à 17h, est jouée la pièce "César, Fanny, Marius" au Théâtre de Caen. On peut citer parmi les acteurs qui seront présents sur scène Francis Huster, Jacques Weber et Eric Laugérias.

Une randonnée pédestre de 8km est prévue demain sur les communes de Le Reculey et de Carville. Le rendez-vous est fixé à 14h devant la Salle des Fêtes de Le Reculey à 14h.

Dans la Manche:

Ce soir, "Folygamie", spectacle interprété par un duo clownesque, est à découvrir à la salle des fêtes de Saint-Gilles. Début de la représentation à 21h.

De 14h à 18h cet après-midi, le complexe sportif d’Agneaux accueille la fête du jeu de la ville. Vous pourrez venir en famille vous essayer à tout type de jeu : jeu console, jeux géants, jeux de constructions, jeu sportifs,… De nombreux cadeaux sont également à gagner.

Aujourd’hui et demain se déroule la suite du festival Papillons de Nuit à Saint-Laurent de Cuves. Aujourd’hui se produisent notamment Gossip, Saez, Miossec, Revolver et demain Renan Luce, Jacques Dutronc, C½ur de Pirate et Féfé.

Ce week-end ont lieu les portes ouvertes de l’aérodrome de Lessay, durant lesquelles se déroulera la journée "Volez au féminin". Lors de cette journée, les femmes pourront découvrir le vol en ULM en tant que pilote avec un instructeur.

Ce week-end, à La Haye du Puits, c’est le festival "Tro’Festivités" qui se tient. A l’occasion de cette fête du jeu, de nombreux stands sont installés à différents endroits de la ville.

L’ASA de Normandie organise demain le 18e Fol’car de la Pernelle, dans le nord Cotentin. Cette épreuve, comptant pour le championnat du Comité de Normandie et le Challenge de la Manche, se tient de 11h15 à 19h30.

Demain, l’association sportive du stade d’Urville-Nacqueville accueille la cinquième étape du championnat étape du championnat normand de funboard Super G.